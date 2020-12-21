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Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı
Adıyaman’da, boşanma davası meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Asayiş 21.12.2020, 12:23
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Adıyaman’da, boşanma davası meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Hatice Ş., ile Mehmet D. isimli 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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