Adıyaman’da anne ve kızı, saatlerce süren çalışmanın ardından enkaz altından sağ kurtarıldı

Adıyaman (İHA) – Adıyaman’da enkaz altında kalan anne ve kızı, Taşköprü itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucu enkaz altında sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan Adıyaman’a görevlendirilen 4 kişilik Taşköprü itfaiye ekipleri, Adıyaman’ın Besni ilçesine arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman’ın Besni ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 44 saat sonra 6 saat süren bir çalışmanın ardından 45 yaşındaki Rukiye Kaçmaz ile 47 saat sonra 3 saat süren çalışmanın ardından da kızı 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz’ı sağ olarak çıkardı.

Rukiye Kaçmaz ile kızı Hacer Kaçmaz, enkaz altında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavileri için hastaneye sevki yapıldı.