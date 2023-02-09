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Adıyaman’da 87 saat sonra 10 ve 14 yaşındaki iki çocuk kurtarıldı

Adıyaman merkezde arama kurtarma çalışmaları sonucunda 87 saat sonra 10 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir kurtarıldı.

Asayiş 09.02.2023, 20:47
Adıyaman’da 87 saat sonra 10 ve 14 yaşındaki iki çocuk kurtarıldı

Adıyaman merkezde arama kurtarma çalışmaları sonucunda 87 saat sonra 10 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir kurtarıldı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Adıyaman merkezde enkaz altında kalan 10 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir 87 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan çocuklar tedavi altına alındı.

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