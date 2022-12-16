Adıyaman’da 1 milyon TL’Lik sahte rapor vurgunu

Adıyaman’da polis usulsüz şekilde 1 milyon TL’lik hasta bezi raporu çıkaran ve hasta bezi satışı yaptığını göstererek SGK’yı dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Medikal firma ve devlet hastanesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da usulsüz şekilde hasta bezi raporu çıkaran ve hasta bezi satışı yaptığını göstererek SGK’dan rapor ücretlerini alarak kamuyu zarara uğratan şahıslara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda sahte sağlık raporu hazırladığı ileri sürülen devlet hastanesinin bilgi işlem birimi çalışanları, ile hasta bezi satışı gösteren medikal firma çalışanları ile aracıların arasında yer aldığı toplam 9 kişinin ev iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyonlarda İ.H.Ö., M.E.F., M.F., M.E., M.A.A., S.F., S.F., Y.F. ve M.M.F. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 9 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan 800 TL değerinde sahte banknot, hasta bezi satıldığına dair düzenlenmiş faturalar, çeşitli hastanelerce düzenlenen malzeme ve malzeme muafiyet sağlık kurulu raporları, SGK’ya gönderilen hasta bezi faturaları, farklı şahıslara ait telefon ve T.C kimlik numaralarının bulunduğu el yazılı isim listeleri, farklı şahıslara ait bilgi ve hesapların olduğu 3 adet ajanda, 4 adet telefon ve 1 adet diz üstü bilgisayardan oluşan dijital materyaller, ele geçirilmişti.

Toplamda 1 milyon TL’lik vurgun yapıldığı öğrenilirken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.