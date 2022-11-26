Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu Adıyamanlı Piyade Sözleşmeli Er. Mehmet Demir şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından 1558 rakımlı tepe üs bölgesine açılan taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu (25) ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21) şehit oldu. Şehitlerden Adıyaman nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in acı haberi, Besni ilçesinin Suvarlı Beldesine bağlı Pınarbaşı köyündeki ailesine verildi. Latif ve Nergis Demir’in 1’i kız, 3’ü erkek 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin 3 ay önce göreve başladığı belirtildi. Şehidin düzenlenecek törenin ardından Pınarbaşı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.