Adıyaman ve Malatya’dan depremzedeler uçaklarla Ankara’ya tahliye ediliyor

Adıyaman ve Malatya’dan depremzedeler Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Ankara’ya tahliye ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, ilk günden bu yana durmaksızın depremden kurtarılan vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesine devam ediyor. Hep birlikte Türkiye” ifadelerine yer verdi.