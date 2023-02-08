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Adıyaman Umut Apartmanı’ndan bir kişi sağ salim kurtarıldı
3’üncü Ordu Komutanlığı İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşı sağ salim kurtardı.
Asayiş 08.02.2023, 13:10
3’üncü Ordu Komutanlığı İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşı sağ salim kurtardı.
Depremin yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman’da görev yapan 3’üncü Ordu Komutanlığı İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin’i sağ salim kurtardı. Kurtarılan vatandaş sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.