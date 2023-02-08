Adıyaman İsias Otel’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otelde öğrenciler ve TPO çalışanlarının olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına yurt dışından bir ekip de özel eğitimli köpeklerle destek veriyor.