Adıyaman'da depremin 13'üncü günündeki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Adıyaman'da yıkılan binlerce binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin 13'üncü gününde iş makineleri ile kentin her bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Enkazlardan kaldırılan molozlar ise hafriyat kamyonları ile şehir merkezinin dışına taşınıyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi.

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