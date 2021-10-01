Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde yaklaşık 8 ay önce 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili duruşma sonrası gergin anlar yaşandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde 5 Şubat’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Adıyaman Adliyesi’nde görülen dava sonrasında hayatını kaybeden kişilerin yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalık gruba müdahale etti. Gergin anların yaşandığı Adıyaman Adliyesi önünden polis ekipleri grubu uzaklaştırdı.