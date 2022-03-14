Adıyaman 4.3 ile sallandı

Merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38’da yerin 7.06 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa’dan da hissedildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deprem sonrasında tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin olmadığını söyledi.