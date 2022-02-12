banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak
Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?

Adına kredi çekip dolandırmak istediler ama sert kayaya çarptılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki Fikri Zor, adına 47 bin lira kredi çekerek, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten son anda kurtuldu.

Asayiş 12.02.2022, 09:39
Adına kredi çekip dolandırmak istediler ama sert kayaya çarptılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki Fikri Zor, adına 47 bin lira kredi çekerek, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten son anda kurtuldu.

Türlü bahaneler ve yalanlarla ağlarına düşürdükleri vatandaşların birikimlerini ellerinden alan telefon dolandırıcıları, bu kez sert kayaya çarptı. Elbistan Halk Kütüphanesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Fikri Zor’un başına gelen olay, dolandırıcıların yeni ve daha organize şekilde çalıştıklarını da ortaya çıkardı.

İlçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi’nde ikamet eden Fikri Zor’un, ev telefonu akşam saatlerinde çaldı. Telefona, Zor’un kızı baktı. Telefonun diğer ucundaki şahıs, kendisini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser olarak tanıttı. Sahte komiser, Zor’un adına FETÖ ile işbirliği yapan kişiler olduğunu tespit ettiği yalanını söyledi. Aynı anda, Zor’un eşinin de cep telefonu çaldı. Arayan Elbistan Adliyesi’nde görev yapan özel yetkili bir savcı yalanına başvurdu. Hem anne hem de kızı ile konuşan dolandırıcılar, baba Fikri Zor’la görüşmek istediklerini söyledi. Kızı da, babasını arayarak durumu anlattı. Mesaisini tamamlayıp eve dönen Zor, ilk başta dolandırıcıların anlattıkları karşısında şaşkına döndü. Zor’u, gerçek polis ve savcı olduklarına inandırmak isteyen şebeke üyeleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan Adliyesi’nin santral numarasının aynısıymış gibi görünen yurt dışı kaynaklı telefonla da aradı. Telefondaki diğer şebeke üyeleri, adliye ve emniyetten aradıklarını söyleyen sahte polis ve savcının sahte sicil numaralarını bile verdi.

Dolandırıcılar, 3 taraftan kıskaca aldıkları Zor’a, hakkındaki soruşturmanın ilerlemesi için adına kredi çekileceğini ve telefonuna bir mesaj geleceğini söyledi. Zor da, hesabı olan bankanın iletişim merkezini arayarak adına kredi çekilip çekilmediğini sordu. ‘Adınıza 47 bin lira kredi onaylanmış’ cevabını alan Zor, görevlinin, ‘dolandırılmış olabilirsiniz’ sözü üzerine telefondaki şüphelilere sezdirmeden hemen jandarmanın yolunu tuttu.

Yaklaşık 3 saat boyunca ailenin tüm fertlerini telefonda tutan dolandırıcılar, Zor’un krediyi onaylamaması üzerine ‘tutuklanacağı’ yalanına başvurdu. Zor, dolandırıcıların tüm söylediklerini kulak arkası edip soluğu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda aldı. Kendisini, eşini ve kızını arayan şahıslardan şikayetçi olan Zor, dolandırıcıların kullandıkları yöntem ve organizenin karşısında şaşırmamanın elde olmadığını söyledi.

‘Az kalsın ben de yalanlarına kanıyorum’ diyen Fikri Zor, “3 kişi aynı anda öyle organize şekilde konuştu ki bizimle, bir an inanacak gibi oldum. 3 saat boyunca telefonu kapatmadan sürekli konuştular bizimle. Hem savcı hem de polisim diyen şebeke üyeleri vatan, millet ve bayrak söylemlerini kullanıyorlardı. Ailemle ilgili, mal varlığımla ilgili her şeyi biliyorlardı. Bana bunları tek tek anlattılar. Bu durumu öğrenen oğlum hemen tanıdığı bir savcı ile görüştü. O da hiçbir kamu görevlisinin bu şekilde para istemeyeceğini söyledi. Müşteri hizmetlerindeki kadın, şebekeye düştüğümü ve telefonu kapatmamı söyleyince hemen jandarmaya gittim. Bu kişilerden şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşlardan bu türlü dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isteyen Zor, “Bu dolandırıcıların kurduğu tuzağa düşseydim on binlerce liramdan olacaktım. Devletin ne savcısı ne de polisi ve hiçbir kamu görevlisinin bir vatandaştan para istemeyeceğini aklımızdan çıkarmayalım. İnşallah, gerçek polislerimiz bu dolandırıcıları yakalar ve gerçek savcılarımız da gereğini yaparak onları hak ettikleri cezaya çarptırırlar” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11