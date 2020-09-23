Adım başı 900, toplamda 32 bin 400 lira ceza
BURSA POLİSİ EN KRİTİK BÖLGEYİ ABLUKA ALTINA ALDI ADIM BAŞI 900 TOPLAMDA 32 BİN 400 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Bursa polisi en kritik bölgeyi abluka altına aldı, adım başı 900, toplamda 32 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüsün en yaygın olduğu ve maske mesafe kurallarının ihlal edildiği Çarşamba ve Altıparmak Mahallesi’nde denetim yaptı. Şok denetimde Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik bizzat denetimlerde yer alırken, maske takmayan vatandaşları yanına çağırıp önce uyardı sonrasında ceza kesti. Denetimlerde maske takmayan 36 kişiye toplamda 32 bin 400 lira cezai işlem uygulandı. Diğer yandan, 2 ticari taksi durağı, 1 tekel bayi, 14 kafe, 2 pastane, 7 kahvehane/çay ocağı, 11 içkili lokanta/restoran, 6 kuaför ve 2 şarküteri denetlendi.
4 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilip tutanak tutuldu. Şok denetimlerin sürekli devam edeceği öğrenildi.
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