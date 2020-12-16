banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
3 banka hakkında kara para soruşturması
3 banka hakkında kara para soruşturması
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

Adı silahlı tehdide karışan radyocuya hapis cezası

Radyocu Ersin Koçbuğ’un beraberindeki 3 sanık ile birlikte silahla tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen radyocu, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Asayiş 16.12.2020, 14:47
1
Adı silahlı tehdide karışan radyocuya hapis cezası

Radyocu Ersin Koçbuğ’un beraberindeki 3 sanık ile birlikte silahla tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen radyocu, 2 yıl hapse mahkum edildi.

‘Baydamar’ lakaplı radyocu Ersin Koçbuğ ve beraberindeki 3 sanığın, 2018 yılında husumetli oldukları Sedat Gülbeyaz’ı Bakırköy’de bir parka çağırarak tehdit ettikleri ve parkta bulunmayan eşi Yasemin Gülbeyaz’a hakarette bulundukları gerekçesiyle yargılandıkları dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada, sanık Koçbuğ suçlamaları kabul etmedi.

Radyocuya hapis cezası

Sanık Ersin Koçbuğ’u, şikayetçi Sedat Gülbeyaz’a yönelik ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçunda 2 yıl 1 ay hapse ve bin 740 lira para cezasını çarptıran mahkeme, adli para cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Ersin Koçbuğ’u müşteki Yasemin Gülbeyaz’a yönelik ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle bin 740 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklara da hapis cezası

Sanıklar Önder Koçbuğ ile Gökhan Gelen’i Sedat Gülbeyaz’a karşı ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Gürkan Günbeyi, ‘hakaret’ suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, geçtiğimiz günlerde gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, tanık Büşra Gelen’in suç tarihi öncesinde radyo programı yapan sanık Ersin Koçbuğ ile müşteki Yasemin Gülbeyaz’ı tanıştırdığını, 18 Ocak 2017 tarihinde radyocular için düzenlenen bir eğlenceye şikayetçi Yasemin Gülbeyaz, sanık Ersin Koçbuğ, sanık Gökhan Gelen ve eşi Büşra Gelen’in birlikte gittiğini kaydetti. Eğlence dönüşü, sanık Ersin Bağbuğ’un Yasemin Gülbeyaz’ı evine bıraktığının anlatıldığı gerekçeli kararda, şikayetçi Gülbeyaz’ın kendisine ilgisi olduğunu öğrendiği sanık Ersin Başbuğ ile görüşmek istemediğini, sanığın görüşme konusunda ısrar ettiğini ve bu olayların eşi Sedat Gülbeyaz tarafından öğrenilmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu vurgulandı.

“Karına dersini ver”

Gerekçeli kararda sanık Ersin Koçbuğ’un şikayetçi Sedat Gülbeyaz’ı görüşme bahanesiyle bir parka çağırdığı belirtilerek, aralarında çıkan tartışmada Koçbuğ’un , “Karınla radyocular gecesinde arabada öpüştük. Karın bana kocam evde uyuyor, beni evine götür diye teklifte bulundu. Arabada bacaklarımı okşadı. Beni şikayet edeceğine karına dersini ver. Bak bu duyduklarını yutacaksın yoksa canından olursun. Bu yanımdaki adamların gözü kara, bir lafıma bakarlar. Hele bir şikayetçi ol sana ve ailene neler yapıyorum” dediği ifade edildi.

Bellerindeki silahları gösterdikleri anlatıldı

Diğer sanıkların bellerinde bulunan tabancaları gösterdiğinin anlatıldığı kararda, sanıklardan Gürkan Günbeyi’nin ele geçirilemeyen silahı müşteki Sedat Gülbeyaz’a doğrultarak, “hadi dağılın şimdi buradan, şerefsizler” dediği ve sinkaflı sözlerle alenen hakaret ettiği, sanık Ersin Koçbuğ’un beraberinde çok sayıda kişi olduğu halde şikayetçi Yasemin Gülbeyaz’ın gıyabında aşağılayıcı sözler söylemesi sebebiyle eyleminin aynı zamanda şikayetçinin gıyabında hakaret suçunu da oluşturduğunun anlaşıldığı vurgulandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11