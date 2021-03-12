Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı

Sivas’ın Zara ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı.

Sivas’ın Zara ilçesinde 9 Mart tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir şahıs durdurularak üzeri arandı. Şahsın üzerinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü’nce gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.