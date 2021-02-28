banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Kuzgun Acar kimdir? Google neden 'doodle' yaptı?
Kuzgun Acar kimdir? Google neden 'doodle' yaptı?
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Adeta bir polisiye hikayesi: Dolandırıcıları böyle yakalattılar

Dolandırıcılar bu defa çetin kayaya çarptı. Dolandırmak istedikleri gazetecinin soğukkanlı planıyla yakayı ele veren dolandırıcılar 5 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Asayiş 28.02.2021, 02:25 28.02.2021, 02:29
5
Adeta bir polisiye hikayesi: Dolandırıcıları böyle yakalattılar

Gazeteci Sedat Manav’ın iş yeri telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini jandarma istihbarat görevlisi binbaşı olarak tanıttı. Yanında da bir yüzbaşı olduğunu söyledi. Sedat Manav, arayanın dolandırıcı olduğunu hemen anladı.

Bozuntuya vermedi, adının Mehmet Akmaca olduğunu, emekli muhtar olduğunu Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde yaşadığını söyledi.

“ADINIZA ALINAN TELEFONLARA BYLOCK YÜKLENMİŞ” 

Telefondaki kişi devam etti: “Adınıza çok sayıda telefon hattı alınmış. Bu telefonlara ByLock programı yüklenmiş. Para transferleri yapılmış. Bu tespitlerle savcılık soruşturma başlattı.”

1 KİLO ALTIN 80 BİN DOLAR

Sözde binbaşı şöyle devam etti:
“Evinizde arama yapılacak. Bu arama öncesinde evinizde ne kadar değerli eşyanız var bunu öğrenmemiz lazım…”

Bunun üzerine kafasında kurduğu senaryoyu oynamaya başlayan Sedat Manav yaklaşık 1 kilo altınının, ayrıca 80 bin dolar dövizinin bulunduğunu söyledi.

İHA MUHABİRİNİ ARADI

Manav, kağıt alma bahanesiyle başka bir odaya geçerek cep telefonundan İhlas Haber Ajansı Muhabiri arkadaşı Arif Kaplan'ı aradı, durumu anlattı ve hemen iş yerine gelmesini istedi.

Telefon görüşmesi hiç kesilmeden devam etti. Arif Kaplan'ın  gelmesinin ardından iki gazeteci şüphelileri yakalatmak için plan kurmaya başladı.

Sedat Manav prostat hastası olduğunu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istedi. Sözde binbaşı telefonu kapatmadan tuvalete gidebileceğini söyledi.

İş yerinin balkonuna çıkan Manav ve Kaplan, iş yerinin kapısında resmi polis ekibi olması nedeniyle dolandırıcıları iş yerine değil, iş yerinin karşısında bulunan binaya yönlendirmeye karar verdi.

PUSUYA DÜŞTÜ 

Manav, tuvaletten dönmüş gibi yeniden konuşmaya başladı. Sözde binbaşıya evi diyerek karşı binanın adresini verdi. Bu arada İHA muhabiri Arif Kaplan durumu polise bildirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler hazırlık yaptı. Her şey tamamdı.

Çok geçmeden maskeli bir kişi karşı binaya girdi. Pusuda bekleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

“HİPNOZ EDİLDİM”

Adının Sinan Kuday olduğu belirlenen dolandırıcının telefon görüşmesi yaptığı belirlenen beyaz bir minibüs, Kuday’ın yakalanması üzerine ara sokakta izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi.

Asayiş ekiplerince Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sinan Kuday, Elmalı Cezaevinde tanıştığı ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı 2 kişinin kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya girdiğini ileri sürdü. Telefonla hipnoz edildiğini, hipnozun etkisinde ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi. 

TUTUKLANDILAR 

Kaçan ikinci şüpheli Ufuk Kayış, Antalya'daki evinde yakalanarak Manavgat'a getirildi. 3. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken mahkemeye çıkarılan Sinan Kuday ve Ufuk Kayış tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

5 YIL 7 AY HAPİS 27 BİN TL CEZA

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sinan Kuday ve Ufuk Kayış'ın cezaları belli oldu. Mahkeme, her iki sanığı ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve bin 200 gün adli para cezasına, eylemi 3 kişi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle artırım yapılarak 7 yıl 6 ay hapis bin 800 gün adli para cezasına, suçun tamamlanmamış olması ve teşebbüste kalması nedeniyle 5 yıl 7 ay hapis bin 350 gün adli para cezasına çarptırılmasına, bin 350 gün adli para cezasının günlük 20 TL'den 27 bin TL olarak hesaplanmasına karar verdi.
İHA

Yorumlar (0)
banner422
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20