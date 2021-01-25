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ADB savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
ABD Donanması’na ait T-AO-203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.
Asayiş 25.01.2021, 09:49
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ABD Donanması’na ait T-AO-203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.ABD Donanması’na ait T-AO-203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’, saat 08.00 sıralarında Marmara Deniz’inden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.