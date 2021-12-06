Adapazarı’nda bıçaklı kavga: 1 ölü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda H.F. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.F., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.