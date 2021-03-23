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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri

Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 23.03.2021, 21:05
Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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