Adanalı çocuklar mahallerine “Survivor”ı getirdi, polisler de onlarla yarıştı

Adana’da çocuklar, oturdukları mahalledeki bir sokağı araç ile yaya trafiğine kapatarak kendilerine oluşturdukları parkurla mahallelerine ‘Survivor’ı getirdi. Çocukların bu eğlencesine Adana polisi de destek verdi, onlarla kıyasıya mücadele ederek eğlencelerine ortak oldu.

Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde çocuklar, “Survivor” yarışmasından etkilenerek kendi mahallelerinde, otomobil lastiği, halı, koltuk kılıfı, çuval ve çöp kovalarından yarış parkuru oluşturdu. Çocukların kendi aralarında takım kurarak kıyasıya yarıştığı görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca ilgi gördü. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de , çocuklara parkur da sürpriz yaptıŞaşkınlık geçiren çocuklar sevinerek polislere sarıldı. Polisler çocuklara, trafik, yunus ve toplum destekli polislik tişörtleri hediye etti. Ardından polisler tarafından yüzleri boyanan çocuklar kendilerine hediye edilen polis tişörtlerini giydi. Mahalleye kurulan parkurda, çocuklar ve polisler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma sonunda çocuklara polis şapkası ve Adana’nın tarihi ve kültürel yerlerini tanıtan özel bir oyun seti de hediye edildi.

Çocukların sıkıldığı için böyle bir yönteme başvurduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Özgül Üçgül,” Biz de evimizdeki atıl malzeme ve mahallemizdeki spor kompleksindeki spor aletleri birleştirip, onlar için bir parkur oluşturduk. Çok keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir parkur oldu. İlk başta diğer mahalle sakinleri, çocuklar çok fazla gürültü yapıyor diye şikayetçi oldu ama evlatlarının mutlu olduğunu görünce onlar da bu duruma razı oldu. Parkuru da Survivor’dan esinlenerek yaptık. Acun Ilıcalı’nın da bu çocukların sesini duymasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Acun ağabeyi de aramızda görmek istiyoruz”

9 yaşındaki Damla Zeynep Aydın ise , “Araba lastiği, çöp kovası, evimizde ne varsa onları alıp, kendimize bir parkur oluşturdu. Burada polis abla ve ağabeylerimizle yarışmak, parkurda onlarla birlikte koşmak çok güzel ve de eğlenceliydi. Acun ağabeyi de aramızda görmek istiyoruz. Onunla kendi kurduğumuz parkurda yarışmak istiyoruz. Umarım sesimizi duyar ve bize destek olur” diye konuştu.

12 yaşındaki Yusuf Deveci de “Survivor’u çok seviyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizin de yardımıyla atık malzemelerden kendimize bir parkur oluşturduk. Polis abla ve ağabeylerimizle keyifli bir yarış yaptık. Bizi mutlu ettiler. Gerçek Survivor burada. Acun ağabeyi de Adana’ya mahallemize birlikte yarışmaya bekliyoruz. Ona açıkça meydan okuyoruz” ifadesini kullandı.