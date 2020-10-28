Adana’dan Çankırı’ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
ÇANKIRI'DA 40 YAŞINDAKİ GÜLAY AÇIKGÖZ, ÇİLİNGİRLE EVE GİREN ESKİ EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ. OLAY YERİNDEN AYRILAN ZANLI, ADANA'DA POLİSE TESLİM OLDU.
Çankırı’da 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden ayrılan zanlı, Adana’da polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre olay, merkez Kucaklama Taşı mevkisinde meydana geldi. Adana’dan Çankırı’ya gelen Mesut A. isimli şahıs, 1 ay önce boşandığı eşi Gülay Açıkgöz’ün (40) evine çilingir yardımıyla girdi. Burada eski eşini beklemeye başlayan Mesut A., eve gelen Açıkgöz ile tartışmaya başladı. Cani adam, Açıkgöz’ü yanında getirdiği silahla vurarak evden ayrıldı. Olayın ardından tekrar Adana’ya giden zanlı, emniyet birimlerine teslim olarak olayı anlattı.
Durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 çocuk annesi Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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