Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütüne nefes kesen operasyon
ADANA’DAN ANKARA’YA SİLAH SATMAYA GELEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜ POLİS EKİPLERİ YAPTIKLARI NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALADI. YAPILAN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN YAPILAN ARAMALARDA 3 ADET TABANCA, 16 ADET DOLU FİŞEK ELE GEÇİRDİ. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI.
Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütünü polis ekipleri yaptıkları nefes kesen operasyonla yakaladı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti. Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.
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