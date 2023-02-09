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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.
Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.
Asayiş 09.02.2023, 20:13
Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.