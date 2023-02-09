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Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Asayiş 09.02.2023, 20:13
Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Adana’dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi.

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