Adana’dan 3 diyaliz hastası depremzede İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diyaliz hastası 3 depremzede, Adana’dan İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla gece saatlerinde İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasta depremzedeler İstanbul’a getirilmeye devam ediyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan kalkan İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı, saat 23.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktan inen diyaliz hastası 3 depremzede ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Uçakta depremzedelerin yanında gelen 3 refakatçi de hastalar ile birlikte hastanelere götürüldü.