Adana’daki kadın cinayeti: Melek annelerini gözyaşlarıyla uğurladılar

Adana’nın Sarıçam ilçesinde gece balkonda uyurken dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Melek Yıldırım (28) Kozan ilçesinde toprağa verildi. Yıldırım’ın çocuklarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde 2 çocuğu ile balkonda uyurken dini nikahlı eşi Ramazan Ü. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melek Yıldırım’ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Kozan’ın Bağözü Mahallesi’ne getirildi.

Bağözü Mezarlığı’ndaki törende Melek Yıldırım’ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazının kalınmasının ardından genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Melek Yıldırım’ın oğlunun "anne" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

3 çocuk annesi Melek Yıldırım’ın çocukları, aile büyükleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.