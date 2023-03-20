Adana’daki çete operasyonunda 8 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde ‘Dündarlar’ çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden aralarında çete liderinin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart Çarşamba günü ‘Dündarlar’ olarak bilinen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti 21 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çete lideri K.D’nin de bulunduğu 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 576 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete lideri ile birlikte 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.