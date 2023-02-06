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Adana’da yıkılan binalardan kurtarılma çalışması sürüyor

Adana’da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan geriye acı tablo kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yardımcı oluyor. Enkazdan bir kişi sağ çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 06.02.2023, 08:18
Adana’da yıkılan binalardan kurtarılma çalışması sürüyor

Adana’da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan geriye acı tablo kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yardımcı oluyor. Enkazdan bir kişi sağ çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

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