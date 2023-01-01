Adana’da yeni yılın ilk trafik cezası kesildi

Adana’da yeni yılın ilk dakikalarında polis uygulama yaptığı sırada durdurulan bir araca arandığı ve muayenesi olmadığı için ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü sabah başlayan ve gece saatlerine kadar süren "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. 5 bin 350 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada eğitimli 4 dedektör köpekte yer aldı. Polis helikopteri ve dronlarla yapılan uygulamada yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak alkol testi yapıldı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’de Atatürk Caddesi’nde uygulama yapan polisleri ziyaret edip yeni yılını kutladı. Burada açıklama yapan İnci, “İlimizin yeni yıla girmesi için bugünde burada 5 bin 350 personelimizle birlikte görev almaktayız. Bekçilerimiz, yunuslarımız, özel harekat polislerimiz, karakol personeli ve tüm birimlerimiz Adana genelinde görev yapmaktadır. Ayrıca helikopterimizde bugün denetimlerini icra ediyor. Huzur içerisinde yeni yıla girmek için vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için hep beraber görevimizi yapıyoruz” dedi.

Öte yandan polis ekipleri, yeni yılın ilk dakikalarında durdurdukları bir aracın aranması olduğunu ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, sürücüye 942 lira para cezası uyguladı. Yakalanan araç otoparka çekildi.