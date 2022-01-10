Adana’da yazlık evden 100 bin TL’lik eşya çalan hırsızlar yakalandı

Adana’da jandarma ekipleri, bir evden 100 bin TL’lik ev eşyası çalan şahısları yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi’nde ikamet eden M.K. isimli şahsın yazlık evinde bulunan ve yaklaşık değerinin 100 bin TL olduğu ev eşyalarının çalındığı bilgisi alması üzerine şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık olayını 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlar, Ceyhan ilçe merkezinde bulunan ikametlerinde yakalandı. Şahıslar, yapılan sorguda hırsızlık olayının toplam 6 şahısla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade ederken, çalınan malzemelerden 2 buzdolabı, 1 bulaşık makinesi, 1 çamaşır makinesi ve 1 vantilatör S.T. isimli şahsın ikametinde ele geçirildi.

Şahıslar adli makamların talimatı ile gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatıldı.