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Adana’da uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş 08.06.2021, 21:42
Adana’da uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ticareti yapan İ.E.’ye (25) düzenlendiği operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 842 gram gelen sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 135 gram gelen esrar maddesi, 10 adet GERICA 300 mg ibareli hap, 435 TL para , 1 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ele geçirildi.
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