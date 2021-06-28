banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Adana’da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklandı.

Asayiş 28.06.2021, 09:55
Adana’da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 21-27 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 145 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 2 kilo 70 gram bonzai, 1063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 11’i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493