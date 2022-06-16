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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adana’da iki ayrı operasyonda, uyuşturucu sattıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş 16.06.2022, 09:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adana’da iki ayrı operasyonda, uyuşturucu sattıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki iki evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Ö.K.’nin Havutlu Mahallesi, V.Ş.’nin ise Namık Kemal Mahallesi’ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ö.K. ile V.Ş. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 128 metamfetamin, 45 gram eroin, 97 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca narkotik polisi, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü O.Ü. ile yanındaki A.K.’nin indirildiği araçta arama yapan ekipler, bagajda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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