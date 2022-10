Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana polisi yaptığı operasyonda 23 kilo 526 gram esrar ele geçirdi. Şüphelilerden biri polisten kaçarken kaza yapıp yaralandı. Gözaltına alınan 3 zanlı da tutuklandı.

Adana’ya doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, takibe aldığı M.S. yönetimindeki kamyonun, Adana Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yol kenarında durup; B.Y. ve A.T. ile buluşması üzerine operasyon için harekete geçti. Teslimat esnasında baskın yiyen B.Y., yakalanmamak için otomobiline binip, hızla olay yerinden kaçtı, polis de peşine düştü. Yaşanan kısa süreli kovalamacada, zanlı kaza yapıp yaralandı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.