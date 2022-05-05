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Adana’da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Asayiş 05.05.2022, 11:21
Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 20-29 Nisan 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 13 operasyonda 6 kilo 708 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 82 gram toz esrar maddesi, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.