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Adana’da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı
Adana’da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 16.02.2022, 16:50
Adana’da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-14 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 2 kilo 391 gram kubar esrar maddesi, bin 284 gram sentetik cannabinoid, 20 gram metamfetamin, 13 gram toz esrar maddesi, 5 gram plaka esrar maddesi, 153 adet uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.