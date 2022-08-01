Adana’da uykuda kalbinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adana’da birlikte yaşadığı şahıs tarafından balkonda uyurken kalbinden bıçaklanan kadın öldü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım’ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan şüpheli R.Ü. birlikte yaşadığı Melek Yıldırım’ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu. Yıldırım’ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.