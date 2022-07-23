banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Adana’da trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjdeki ağaca çarparak aracının devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Asayiş 23.07.2022, 15:13
Adana’da trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjdeki ağaca çarparak aracının devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre İ.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu idaresindeki 11 AAU 360 plakalı pikap, bulvardaki refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan aynı aileden 3’ü çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
29°
açık