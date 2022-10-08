Adana’da trafik kazası: 3 ölü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 2 tır ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Güvenç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Güvenç Mahallesinden Adana istikametine doğru Hasan Arık (50) yönetimindeki 01 ECN 66 plakalı tır ile Karaisalı istikametine giden Bahtiyar Gökçen (31) yönetimindeki 01 APK 286 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır Mustafa Aydın (58) idaresindeki 01 ZS 444 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Mustafa, ve Hatice Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan İbrahim Halil Yazgan (14), Amine Fındık Yazgan (27) ve tır sürücüsü Hasan Arık yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hasan Arık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.