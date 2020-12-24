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Adana’da torbacılara şafak operasyonu
Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Asayiş 24.12.2020, 08:03
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Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alıp ardından koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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