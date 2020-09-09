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Adana’da torbacılara operasyon: 19 kişi tutuklandı

ADANA’DA BİR HAFTADA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 52 KİLO 722 GRAM ESRAR, 3 BİN 886 UYUŞTURUCU HAP 5 KİLO 348 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLİRKEN 19 ZANLI TUTUKLANDI.

Asayiş 09.09.2020, 09:46
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Adana’da torbacılara operasyon: 19 kişi tutuklandı

Adana’da bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 722 gram esrar, 3 bin 886 uyuşturucu hap 5 kilo 348 gram bonzai ele geçirilirken 19 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan zanlıların yakalanması için bir çok adrese 1-7 Eylül tarihleri arasında baskın yaptı. Polisin Adana genelinde 19 Mayıs, Acıdere, Atakent, Aydınlar, Bey, Buruk Cumhuriyet, Çamlıbel, Ulubatlı Hassan, Yüzüncüyıl, Sümer, Sinanpaşa, Fevzipaşa, Hadırlı, Hürriyet, Sarıhamzalı, Uçak, Şahintepe, Kemalpaşa, Hanedan mahalleleri ile İncirlik Park ve Yenice Uygulama noktalarında yaptığı operasyonlarda, 52 kilo 722 gram esrar, 3 bin 886 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 348 gram bonzai, 12 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 259 kök Hint keneviri, 2 adet pet şişeden yapılmış el yapımı patlayıcı, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca bu olaylara karıştığı için gözaltına alınan 19 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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