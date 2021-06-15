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Adana’da terör örgütü üyesi yakalandı
Adana’da PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.06.2021, 10:41
Adana’da PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda, E.K. isimli yabancı uyruklu şahsın PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.
Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki ikametinde gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.