Adana’da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP’li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK’nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP’li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.