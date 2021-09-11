Adana’da tekstil fabrikasında yangın

Adana’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Fabrikaya kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahale başladı. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın çıkış nedeni soğutma çalışmalarının ardından yapılacak incelemeyle belirleneceği öğrenildi.