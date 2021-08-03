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Adana’da tefeci operasyonu

Adana’da tefecilik yaparak 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 17 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Asayiş 03.08.2021, 08:31
Adana’da tefeci operasyonu

Adana’da tefecilik yaparak 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 17 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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