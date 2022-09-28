Adana’da tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı

Adana’da trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ile kavgaya karışan 2 kişi yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), yol verme nedeniyle tartıştıkları cip sürücüsü ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında otomobilde bulunan Bilal Can E., Enes Ş. ve M.E.E aracın bagajını açmaya çalıştı. Daha sonra Bilal Can E., bagajı açarak arkada bulunan ruhsatsız pompalı tüfeği çıkarttı, tartıştıkları şahsın aracına ateş açtı. Ardından şüpheliler otomobile binerek, cipin peşinden gitti.

Sosyal medyaya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Bölgede kamera kayıtlarını izleyen Gasp Büroya bağlı polisler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfekte ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.