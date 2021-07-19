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Adana’da tarihi eser kaçakçılığı

Adana’da 414 sikke, 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Asayiş 19.07.2021, 09:44
Adana’da tarihi eser kaçakçılığı
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Adana’da 414 sikke, 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde iki evde kaçak tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 414 sikke ve 84 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
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