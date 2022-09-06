Adana’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu, sayı 27’ye yükseldi

Adana’da sulama kanalında bir kadının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde bir kadın evinin penceresinden sulama kanalında çırpınan bir kadın görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarama yaptı ama kimseye rastlamadı. Sabah sualtı polisi kanalda tekrar arama yaptı. Aramada yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kadın cesedi bulundu. Kadın sulama kanalından çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis kadının kimliğini ve olayın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başlattı. Bu olayla birlikte bu yıl Haziran ayından itibaren 27 kişi boğulmuş oldu.

(FKE-