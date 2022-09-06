Adana’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında bir kadının cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde bir kadın, evinin penceresinden sulama kanalında çırpınan bir kadın görünce hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarama yaptı fakat kimseye rastlamadı. Sabah su altı polisinin kanalda tekrar arama yapmasıyla yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kadın cesedi bulundu. Kadın sulama kanalından çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis, kadının kimliğini ve olayın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başlattı. Bu olayla birlikte bu yıl Haziran ayından itibaren 27 kişi boğulmuş oldu.