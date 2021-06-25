Adana’da suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

Adana’da “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” kurup “adam öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, tehdit, darp, yağma” gibi suç işlediği öne sürülen 28 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "öldürme", "yaralama", "iş yeri kurşunlama", "tehdit ve darp ile tahsilat yapma" ve "yağma" gibi suçlara karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 32 şüpheliyi yakalamak için belirlediği 36 adrese bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu 350 polisle, adreslere tek tek girildi. Polis kapılarını koçbaşı yardımıyla kırdığı evlerde arama yaptı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 zanlı yakalandı.

Bu arada, suç örgütüne yönelik son zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 19 tabanca, 12 av tüfeği, 249 mermi, 5 çelik yelek, dürbün ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.