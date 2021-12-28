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Adana’da stokçuya baskın
Adana’da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.
Asayiş 28.12.2021, 13:07
Adana’da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi’nde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.
Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.
Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.